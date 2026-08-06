Бої на Лиманщині: 3 ОШБр знищує російську техніку ще на підступах

Бійці ЗСУ наводять гармату. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

На Борівсько-Лиманському напрямку фронту Сили оборони України впродовж семи місяців не віддали ворогу жодного метра території. Окупаційні війська стикаються з критичними проблемами логістики та дефіцитом води, через що змушені відправляти в атаки поранених та іноземних найманців, паралельно марно намагаючись накопичити бронетехніку.

Про ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE поділився командир розрахунку БпЛА 3-ї окремої штурмової бригади Ігор, який має позивний "Пиць".

Росіяни мають серйозні проблеми з логістикою та поповненням складу

Військовослужбовець розповів, що армія РФ зазнає серйозних труднощів із забезпеченням. Росіянам на передовій критично не вистачає особового складу та навіть звичайної питної води. Аби якось компенсувати власні провали, загарбники використовують наземні роботизовані комплекси (НРК) та специфічний контингент.

За словами бійця, командування російської армії кидає на забій людей, яких самі ж росіяни вважають "третьосортними". Ігор зазначив, що для цього Кремль використовує найманців із країн Африки, а також відправляє на м'ясні штурми "вторинно-другорядних поранених бомжів".

Через нестачу якісної піхоти росіяни намагаються економити важке озброєння. Вони цілеспрямовано накопичують бронетехніку в надії організувати стрімкі прориви української оборони. Востаннє подібну масштабну атаку із застосуванням броні фіксували ще навесні.

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Але спроба штурму швидко провалилася завдяки масованому використанню FPV-дронів та злагодженим діям підрозділів Третього армійського корпусу, тому ворожі сили були спалені ще на етапі висунення до позицій.

"Спостерігаємо, що ворог активно пробує штурмувати наші оборонні пункти. Спостерігаємо їхню тактику – це пересування двох чи трьох осіб, інфільтрація малими групами. Ворог також застосовує активний обстріл за допомогою РСЗВ та артилерії", — повідомив військовий.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, через колосальні втрати вбитими та пораненими у липні й на початку серпня російське командування вимушене безперервно підтягувати свій ресурс.

Значні успіхи на фронті стали реальними завдяки стрімкому прогресу в галузі БпЛА. За останні три роки зона ураження українських захисників збільшилася в десятки разів.