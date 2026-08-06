Бои в Лиманском районе: 3-я ОШБр уничтожает российскую технику на подступах

Бойцы ВСУ наводят пушку. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

На Боровско-Лиманском направлении фронта Силы обороны Украины в течение семи месяцев не уступили врагу ни одного метра территории. Оккупационные войска сталкиваются с критическими проблемами логистики и дефицитом воды, из-за чего вынуждены отправлять в атаку раненых и иностранных наемников, параллельно тщетно пытаясь накопить бронетехнику.

Об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE рассказал командир расчёта БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игорь, у которого позывной "Пиц".

У россиян серьезные проблемы с логистикой и пополнением личного состава

Военнослужащий рассказал, что армия РФ испытывает серьезные трудности с обеспечением. Россиянам на передовой критически не хватает личного состава и даже обычной питьевой воды. Чтобы как-то компенсировать собственные провалы, захватчики используют наземные роботизированные комплексы (НРК) и специфический контингент.

По словам бойца, командование российской армии бросает на убой людей, которых сами же россияне считают «третьесортными». Игорь отметил, что для этого Кремль использует наемников из африканских стран, а также отправляет на "мясные штурмы" "вторично-второстепенных раненых бомжей".

Из-за нехватки качественной пехоты россияне пытаются экономить тяжелое вооружение. Они целенаправленно накапливают бронетехнику в надежде организовать стремительные прорывы украинной обороны. Последний раз подобную масштабную атаку с применением бронетехники фиксировали ещё весной.

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Но попытка штурма быстро провалилась благодаря массированному использованию FPV-дронов и слаженным действиям подразделений Третьего армейского корпуса, поэтому вражеские силы были уничтожены еще на этапе выдвижения к позициям.

"Наблюдаем, что враг активно пытается штурмовать наши оборонительные пункты. Наблюдаем их тактику — это передвижение двух или трёх человек, инфильтрация небольшими группами. Враг также применяет активный обстрел с помощью РСЗО и артиллерии", — сообщил военный.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, из-за колоссальных потерь убитыми и ранеными в июле и в начале августа российское командование вынуждено непрерывно пополнять свои ряды.

Значительные успехи на фронте стали возможными благодаря стремительному прогрессу в области БПЛА. За последние три года зона поражения украинских защитников увеличилась в десятки раз.