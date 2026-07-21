Алієв заявив про таємну зустріч представників Німеччини та РФ у Баку щодо війни в Україні

Ільхам Алієв. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Представники Німеччини та Росії провели неофіційну зустріч у Баку, де обговорювали можливі шляхи завершення війни в Україні. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, за його словами, переговори відбулися без відома азербайджанської влади в період із 12 до 14 липня.

Про це Ільхам Алієв повідомив під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

У Баку відбулася зустріч представників РФ та Німеччини

За словами президента Азербайджану, зустріч між представниками двох країн проходила у столиці Азербайджану, однак офіційний Баку не був залучений до її організації чи проведення.

Як повідомляє видання Times, німецьку сторону на переговорах могли представляти Рональд Пофалла, колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель, та Матіас Платцек, ексміністр-президент федеральної землі Бранденбург.

Від Росії, за даними ЗМІ, участь у зустрічі брали Валерій Фадєєв — голова Ради з прав людини при президенті РФ, а також Віктор Зубков — колишній віцепрем'єр Росії та нинішній голова ради директорів "Газпрому".

У Берліні заявили, що не мають стосунку до зустрічі

Водночас офіційний Берлін дистанціювався від цих переговорів. У Німеччині заявили, що делегація не представляла уряд країни, а сама зустріч мала приватний характер.

Її учасники також наголосили, що переговори були особистою ініціативою, а не офіційним дипломатичним процесом між Німеччиною та Росією.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За словами глави держави, Україна продовжує підтримувати активні контакти з країнами регіону для зміцнення безпеки та стабільності.

Новини.LIVE інформували, що РФ не має достатніх сил і ресурсів для проведення нового масштабного наступу з білоруського напрямку. Таку оцінку озвучив ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.