Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Грядка
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Активність Сонця на помірному рівні: прогноз магнітних бур сьогодні

Активність Сонця на помірному рівні: прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 12:31
Магнітні бурі 7 липня — прогноз та вплив на самопочуття
Головний біль у жінки. Фото: pexeles, колаж Новини.LIVE

У вівторок, 7 липня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, хоча сонячна активність зберігатиметься на помірному рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Магнітні бурі 7 липня

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували 15 спалахів різної інтенсивності. Зокрема, сталося десять спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю, а також п'ять спалахів класу М. Найпотужнішим став спалах класу М5,3.

Фахівці зазначають, що спалахи М-класу належать до середніх за силою серед потужних сонячних явищ. Вони можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також підвищити ймовірність слабкого сонячного радіаційного шторму.

Водночас на 7 липня прогнозується спокійна геомагнітна обстановка. Попри це, ймовірність нових сонячних спалахів залишається доволі високою, зокрема не виключаються навіть поодинокі спалахи найпотужнішого Х-класу.

Читайте також:

Прогноз сонячної активності на 7 липня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 43.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці нагадують, що навіть за відсутності сильних магнітних бур деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття під час підвищеної сонячної активності. Найчастіше метеочутливі люди скаржаться на головний біль, втому, перепади артеріального тиску та порушення сну.

Саме тому регулярний моніторинг прогнозів геомагнітної активності допомагає завчасно підготуватися до можливих змін і знизити ризики для здоров'я.

Як писали Новини.LIVE, раніше синоптики попереджали, що у липні буде дві потужні магнітні бурі. Вже у першій декаді липневе сонце завдасть сильного удару.

Водночас сьогодні очікуються дощі у низці областей України. Попри це вдень повітря прогріється до +24...+29 °С, дещо холодніше буде на заході. 

Сонце самопочуття магнітні бурі
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації