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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі у низці областей України сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі у низці областей України сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 05:10
Гідрометцентр попередив про дощі у низці областей України сьогодні
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 липня, повідомили синоптики. В цей день буде у західних областях, а вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, місцями грози. На решті території опадів не буде.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода 7 липня

Вітер буде переважно південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, на півдні країни та в Закарпатті — до +19 °С. Вдень повітря прогріється до +24...+29 °С, у західних та північних областях буде прохолодніше — +18...+24 °С.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центра, 7 липня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, а вдень місцями пройде короткочасний дощ. Вітер буде південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +11...+16 °С, вдень — +19...+24 °С.

У Києві вночі прогнозували +14...+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+24 °С.

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Прогноз погоди на 7 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 7 липня в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Водночас на сході країни опадів не очікується.

Синоптикиня зазначила, що вітер буде західних напрямків. У північних та західних областях він буде рвучким, що сприятиме швидшому очищенню повітря від забруднення.

За її прогнозом, температура повітря в Україні становитиме +20...+26 °С, а на півдні та сході країни — +24...+28 °С.

У Києві 7 липня очікується дощ, місцями з грозою. Вітер буде південно-західний, поривчастий, зі швидкістю до 12 м/с. У столиці Діденко прогнозувала вночі +14...+16 °С, а вдень до +22...+24 °С.

Новини.LIVE повідомляли, що у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем. 

Новини.LIVE також писали, що у вівторок, 7 липня, в більшості областей України очікується мінлива хмарність. У багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Денна температура повітря буде різною залежно від регіону: на півночі та заході прогнозують близько +18 °С, тоді як в інших областях стовпчики термометрів піднімуться до +29 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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