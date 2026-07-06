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Головна Новини дня Готуйтеся до спеки та грози: прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

Готуйтеся до спеки та грози: прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

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Дата публікації: 6 липня 2026 17:46
Прогноз погоди в Україні 7 липня: грози та похолодання в частині областей
Дівчина охолоджується під розпилювачем. Фото: Reuters

На більшій території України у вівторок, 7 липня, очікується мінлива хмарність, проте значну частину регіонів накриють короткочасні дощі із грозами. Денна температура повітря в країні коливатиметься від помірних +18 °C на півночі та заході до спекотних +29 °C у решті областей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Уркгідрометцентру. 

Прогноз погоди в Україні на 7 липня

Атмосферні фронти принесуть в Україну вологу погоду із мінливою хмарністю та коливаннями температури. Відтак жителям західних областей слід чекати на сильні дощі з грозами впродовж усієї доби, тоді як до північних і центральних регіонів, а також на Одещину та Миколаївщину короткочасні дощі дійдуть лише вдень. Місцями ці дощі супроводжуватимуться літніми грозами.

Натомість на решті території України буде помірна погода, день для решти областей мине без істотних опадів.

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Температурна карта України на 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж доби по всій країні утримається південно-західний вітер, швидкість якого становитиме помірні 7–12 м/с.

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У нічний час температура повітря опуститься до позначок +11...+16 °C, хоча на Закарпатті та в південній частині України ніч буде значно теплішою. Там стовпчики термометрів покажуть до +19 °C.

У денні години повітря в більшості областей прогріється до комфортних +24...+29 °C. Утім, мешканці північних та західних регіонів відчують помітне похолодання, адже там у розпал дня повітря прогріється лише у межах від +18 °C до +24 °C.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозується підвищена сонячна активність, що спричинить серію потужних магнітних бур. Оскільки Сонце зараз перебуває на піку свого 25-го циклу, регулярні викиди заряджених частинок провокуватимуть збурення в магнітному полі Землі, які можуть негативно позначатися як на стані здоров'я людей.

Щодо погоди, то протягом наступного тижня, 6–12 липня, в Україні очікується поступове зниження температури. Синоптики попередили про опади різної інтенсивності, а подекуди навіть грози та шквали через північно-західні повітряні потоки.

Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра, 7 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. При цьому найтепліше буде у східних регіонах. Окрім опадів, метеорологи попереджають про рвучкий вітер.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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