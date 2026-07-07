Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Активность Солнца на умеренном уровне: прогноз магнитных бурь сегодня

Активность Солнца на умеренном уровне: прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 12:31
Магнитные бури 7 июля — прогноз и влияние на самочувствие
Головная боль у женщины. Фото: pexeles, коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 7 июля, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, хотя солнечная активность сохранится на умеренном уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 7 июля

За последние сутки на Солнце зафиксировали 15 вспышек различной интенсивности. В частности, произошло десять вспышек класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю, а также пять вспышек класса М. Самой мощной стала вспышка класса М5,3.

Эксперты отмечают, что вспышки М-класса относятся к средним по силе среди мощных солнечных явлений. Они могут вызватьнезначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить вероятность слабого солнечного радиационного шторма.

В то же время на 7 июля прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Несмотря на это, вероятность новых солнечных вспышек остается довольно высокой, в частности, не исключаются даже единичные вспышки самого мощного Х-класса.

Читайте также:

Прогноз солнечной активности на 7 июля

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 43.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты напоминают, что даже при отсутствии сильных магнитных бурь некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия во время повышенной солнечной активности. Чаще всего метеочувствительные люди жалуются на головную боль, усталость, перепады артериального давления и нарушения сна.

Именно поэтому регулярный мониторинг прогнозов геомагнитной активности помогает заблаговременно подготовиться к возможным изменениям и снизить риски для здоровья.

Как писали Новини.LIVE, ранее синоптики предупреждали, что в июле будут две мощные магнитные бури. Уже в первой декаде июля солнце нанесет сильный удар.

В то же время сегодня ожидаются дожди в ряде областей Украины. Несмотря на это, днем воздух прогреется до +24...+29 °С, на западе будет несколько прохладнее.

Солнце самочувствие магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации