Магнитные бури 7 июля — прогноз и влияние на самочувствие

Головная боль у женщины. Фото: pexeles, коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 7 июля, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, хотя солнечная активность сохранится на умеренном уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 7 июля

За последние сутки на Солнце зафиксировали 15 вспышек различной интенсивности. В частности, произошло десять вспышек класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю, а также пять вспышек класса М. Самой мощной стала вспышка класса М5,3.

Эксперты отмечают, что вспышки М-класса относятся к средним по силе среди мощных солнечных явлений. Они могут вызватьнезначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также повысить вероятность слабого солнечного радиационного шторма.

В то же время на 7 июля прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Несмотря на это, вероятность новых солнечных вспышек остается довольно высокой, в частности, не исключаются даже единичные вспышки самого мощного Х-класса.

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Прогноз солнечной активности на 7 июля

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 43.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты напоминают, что даже при отсутствии сильных магнитных бурь некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия во время повышенной солнечной активности. Чаще всего метеочувствительные люди жалуются на головную боль, усталость, перепады артериального давления и нарушения сна.

Именно поэтому регулярный мониторинг прогнозов геомагнитной активности помогает заблаговременно подготовиться к возможным изменениям и снизить риски для здоровья.

Как писали Новини.LIVE, ранее синоптики предупреждали, что в июле будут две мощные магнитные бури. Уже в первой декаде июля солнце нанесет сильный удар.

В то же время сегодня ожидаются дожди в ряде областей Украины. Несмотря на это, днем воздух прогреется до +24...+29 °С, на западе будет несколько прохладнее.