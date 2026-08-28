Корупція в Мінсоцполітики: НАБУ завершило слідство щодо закупівлі ПЗ

Слідчі дії. Фото: НАБУ

Антикорупційні органи завершили розслідування масштабної ІТ-афери в Мінсоцполітики. Через скасування чинного проєкту та проведення підставного тендеру на закупівлю софту у 2020–2021 роках держава втратила набагато більше коштів у розмірі понад 91 мільйон гривень. Серед фігурантів є колишній очільник Пенсійного фонду та інші топпосадовці.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від НАБУ.

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Оновлені підозри топпосадовцям за розтрату в Мінсоцполітики

Антикорупційні органи завершили слідство щодо багатомільйонних махінацій у Міністерстві соціальної політики. Історія тягнеться з 2020–2021 років. Тоді власник кількох IT-компаній домовився з керівництвом Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та колишнім очільником Пенсійного фонду про незаконну співпрацю. Аби реалізувати задум, спільники спершу заморозили чинний міністерський проєкт з інформатизації. Лише ця необґрунтована зупинка коштувала державному бюджету 63 мільйони гривень збитків.

Потім посадовці оголосили новий тендер на закупівлю програмного забезпечення. Умови виписали так, щоб відсіяти будь-яких реальних конкурентів. Для імітації чесних торгів організатор схеми залучив ще одну підконтрольну фірму. У підсумку міністерство уклало угоду з наперед визначеним постачальником, значно переплативши за софт. Ці дії призвели до додаткових втрат у розмірі 28,4 мільйона гривень.

Ще у вересні 2025 року п'ятеро учасників цієї групи отримали перші офіційні підозри від НАБУ та САП. Тепер слідчі змінили кваліфікацію їхніх дій. Фігурантам інкримінують зловживання владою та привласнення майна за частиною 2 статті 364 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що двоє з них вже мають проблеми із законом. У Вищому антикорупційному суді лежить ще одна їхня справа. Зокрема, там розглядають заволодіння понад 62 мільйонами гривень на схожих закупівлях безпосередньо для потреб Держспецзв'язку.

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Як писали раніше Новини.LIVE, у НАБУ пропонують переглянути механізм призначення та сплати застави для підозрюваних. Детективів непокоїть, що величезні суми за фігурантів гучних справ часто вносять сторонні фірми. Якщо не перевіряти, звідки взялися ці гроші, застава фактично допомагає зловмисникам продовжувати свої схеми.

Тим часом антикорупційні органи поділилися свіжими подробицями розслідування "Феміда". Слідчі викрили рейдерську мережу, через яку намагалися захопити майно на суму понад 248 мільйонів гривень. За даними НАБУ та САП, до оборудки причетне ціле коло впливових людей: діючі та колишні нардепи, чиновники з Мін’юсту й Офісу Президента, а також судді та залучені хакери.

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на ще одне гучне розслідування НАБУ, а саме справу "Форест Гамп", у якій фігурує його експомічниця Ірина Мудра. Він закликав українців не робити завчасних висновків і дочекатися рішення суду.