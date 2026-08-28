Коррупция в Минсоцполитики: НАБУ завершило расследование по делу о закупке программного обеспечения

Следственные действия. Фото: НАБУ

Антикоррупционные органы завершили расследование масштабной ИТ-аферы в Минсоцполитики. Из-за отмены действующего проекта и проведения фиктивного тендера на закупку программного обеспечения в 2020–2021 годах государство потеряло гораздо больше средств — более 91 миллиона гривен. Среди фигурантов — бывший глава Пенсионного фонда и другие высокопоставленные чиновники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные НАБУ.

Реклама

Обновленные подозрения в адрес высокопоставленных чиновников в связи с растратой в Минсоцполитики

Антикоррупционные органы завершили расследование многомиллионных махинаций в Министерстве социальной политики. История тянется с 2020–2021 годов. Тогда владелец нескольких IT-компаний договорился с руководством Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда о незаконном сотрудничестве. Чтобы реализовать замысел, сообщники сначала заморозили действующий министерский проект по информатизации. Только эта необоснованная остановка обошлась государственному бюджету в 63 миллиона гривен убытков.

Затем чиновники объявили новый тендер на закупку программного обеспечения. Условия были сформулированы так, чтобы отсеять любых реальных конкурентов. Для имитации честных торгов организатор схемы привлек еще одну подконтрольную фирму. В итоге министерство заключило договор с заранее определённым поставщиком, значительно переплатив за программное обеспечение. Эти действия привели к дополнительным потерям в размере 28,4 миллиона гривен.

Ещё в сентябре 2025 года пятеро участников этой группы получили первые официальные подозрения от НАБУ и САП. Теперь следователи изменили квалификацию их действий. Фигурантам инкриминируют злоупотребление властью и присвоение имущества по части 2 статьи 364 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Стоит отметить, что двое из них уже имеют проблемы с законом. В Высшем антикоррупционном суде находится ещё одно их дело. В частности, там рассматривается дело о завладении более чем 62 миллионами гривен при аналогичных закупках непосредственно для нужд Госспецсвязи.

Читайте также:

Как ранее писали Новини.LIVE, в НАБУ предлагают пересмотреть механизм назначения и уплаты залога для подозреваемых. Следователей беспокоит, что огромные суммы за фигурантов громких дел часто вносят сторонние фирмы. Если не проверять, откуда взялись эти деньги, залог фактически помогает злоумышленникам продолжать свои схемы.

Между тем антикоррупционные органы поделились свежими подробностями расследования "Фемида". Следователи раскрыли рейдерскую сеть, с помощью которой пытались захватить имущество на сумму более 248 миллионов гривен. По данным НАБУ и САП, к этой афере причастна целая группа влиятельных людей: действующие и бывшие народные депутаты, чиновники из Минюста и Офиса президента, а также судьи и привлеченные хакеры.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на очередное громкое расследование НАБУ, а именно на дело "Форест Гамп", в котором фигурирует его бывшая помощница Ирина Мудра. Он призвал украинцев не делать поспешных выводов и дождаться решения суда.