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Головна Новини дня Адвокат заявив про можливе приховування зловживань у НАБУ

Адвокат заявив про можливе приховування зловживань у НАБУ

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21 жовтня 2026 09:46
Ексклюзив
Крикун-Труш заявив про можливе замовчування зловживань детективів НАБУ
Співробітник НАБУ на затриманні. Фото: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України можуть замовчувати випадки зловживань окремих детективів, зокрема тиск на свідків та фабрикацію доказів. За десять років існування відомства внутрішній контроль жодного разу не повідомляв детективам про підозру, що може свідчити про серйозні проблеми всередині інституції.

Про це заявив адвокат і співвласник юридичної компанії "Міллер", колишній співробітник НАБУ Артем Крикун-Труш в ефірі Вечір.LIVE, повідомляє Новини.LIVE.

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Адвокат розповів про можливі зловживання в НАБУ

За словами Крикуна-Труша, попри якісну роботу окремих детективів, у НАБУ залишаються проблеми зі зловживаннями службовими повноваженнями. Він стверджує, що окремі співробітники, які раніше працювали у традиційних правоохоронних органах, можуть застосовувати тиск на свідків та фабрикувати докази.

Адвокат наголосив, що такі випадки негативно впливають на репутацію всього антикорупційного органу.

"І той факт, що за 10 років існування НАБУ нема жодного прецеденту, коли б внутрішній контроль повідомив про підозру детективу — це не перемога", — заявив Крикун-Труш.

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На думку адвоката, відсутність таких підозр може свідчити не про відсутність порушень, а про можливе приховування проблем.

"Це насправді дуже велика проблема, яка свідчить про те, що дуже багато випадків можуть замовчуватись, тому що це "свої", — додав адвокат.

Також Крикун-Труш визнав високу якість окремих розслідувань НАБУ й наголосив, що можливі порушення з боку окремих працівників не повинні залишатися без належної реакції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що НАБУ та САП завершили розслідування зловживань під час закупівлі дронів для Сил оборони. За версією слідства, безпілотники купували за цінами, завищеними на 60–90%, а збитки держави становили 254 млн гривень.

Також Новини.LIVE писав, що НАБУ та САП повідомили про підозру експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Слідство вважає, що вони занизили оцінку квартири дружини високопосадовця СБУ на 9,3 млн гривень.

НАБУ адвокат детективи НАБУ антикорупціонери антикорупційні органи
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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