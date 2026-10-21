Крикун-Труш заявил о возможном сокрытии фактов злоупотреблений детективов НАБУ

Сотрудник НАБУ во время задержания. Фото: НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины могут замалчивать случаи злоупотреблений отдельных детективов, в частности давление на свидетелей и фабрикацию доказательств. За десять лет существования ведомства внутренний контроль ни разу не сообщал детективам о подозрении, что может свидетельствовать о серьезных проблемах внутри институции.

Об этом заявил адвокат и совладелец юридической компании "Миллер", бывший сотрудник НАБУ Артем Крикун-Труш в эфире Вечір.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

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Адвокат рассказал о возможных злоупотреблениях в НАБУ

По словам Крикуна-Труша, несмотря на качественную работу отдельных детективов, в НАБУ остаются проблемы со злоупотреблениями служебными полномочиями. Он утверждает, что отдельные сотрудники, ранее работавшие в традиционных правоохранительных органах, могут оказывать давление на свидетелей и фабриковать доказательства.

Адвокат подчеркнул, что такие случаи негативно влияют на репутацию всего антикоррупционного органа.

"И тот факт, что за 10 лет существования НАБУ нет ни одного прецедента, когда бы внутренний контроль сообщил о подозрении детективу — это не победа", — заявил Крикун-Труш.

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По мнению адвоката, отсутствие таких подозрений может свидетельствовать не об отсутствии нарушений, а о возможном сокрытии проблем.

"Это на самом деле очень большая проблема, которая свидетельствует о том, что очень многие случаи могут замалчиваться, потому что это "свои", — добавил адвокат.

Также Крикун-Труш признал высокое качество отдельных расследований НАБУ и подчеркнул, что возможные нарушения со стороны отдельных сотрудников не должны оставаться без надлежащей реакции.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что НАБУ и САП завершили расследование злоупотреблений при закупке дронов для Сил обороны. По версии следствия, беспилотники закупали по ценам, завышенным на 60–90%, а ущерб государству составил 254 млн гривен.

Также Новини.LIVE писал, что НАБУ и САП сообщили о подозрении экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Следствие считает, что они занизили оценку квартиры жены высокопоставленного сотрудника СБУ на 9,3 млн гривен.