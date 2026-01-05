Сили 81 бригнади 7 корпусу ДШВ зупинили просування росіян у районі Дронівки

Скид боєприпасу на російських солдатів. Фото: кадр з в ідео

Підрозділи 81 окремої аеромобільної бригади завчасно виявляють дії противника та завдають оперативного ураження як по живій силі, так і по статичних цілях. Злагоджена робота дозволяє стримувати просування російських військ у напрямку Дронівки та інших населених пунктів у межах смуги відповідальності бригади.

На оприлюдненому відео зафіксовано бойову роботу військовослужбовців 81 бригади у складі 7 корпусу Штурмових військ ДШВ.

Повідомляється, що в зоні відповідальності 81 окремої аеромобільної бригади оперативна обстановка залишається складною. Російські підрозділи продовжують спроби просування, діючи дрібними штурмовими групами та намагаючись проникнути в район населеного пункту Дронівка. Паралельно ворог шукає можливості обходу українських позицій, використовуючи напрямок автошляху Сіверськ — Закітне.

"Основна мета ворога – взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця – населені пункти Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення", — зазначили військові.

Окремо росіяни стали активніше діяти у напрямку Ямполя. Переважна більшість таких спроб зводиться до невдалих переправ особового складу через річку Сіверський Донець на моторизованих гумових човнах.

Російські військові намагаються висадитися на українському березі та закріпитися у прибережній зоні, однак ці дії не дають результату. Так військовослужбовці показали на відео, як завдали удару по групі російських військових, які намагалися здійснити переправу через Сіверський Донець.

Також противник здійснює спроби розміщення артилерійських засобів і облаштування пунктів для операторів безпілотників поблизу північно-східної околиці Дронівки, а також у районі Серебрянського лісництва.

