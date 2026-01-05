Силы 81 бригнады 7 корпуса ДШВ остановили продвижение россиян в районе Дроновки

Сброс боеприпаса на российских солдат. Фото: кадр из в идео

Подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады заблаговременно выявляют действия противника и наносят оперативное поражение как по живой силе, так и по статическим целям. Слаженная работа позволяет сдерживать продвижение российских войск в направлении Дроновки и других населенных пунктов в пределах полосы ответственности бригады.

На обнародованном видео зафиксирована боевая работа военнослужащих 81 бригады в составе 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ.

Сообщается, что в зоне ответственности 81 отдельной аэромобильной бригады оперативная обстановка остается сложной. Российские подразделения продолжают попытки продвижения, действуя мелкими штурмовыми группами и пытаясь проникнуть в район населенного пункта Дроновка. Параллельно враг ищет возможности обхода украинских позиций, используя направление автодороги Северск — Закитное.

"Основная цель врага - взять под контроль прибрежную часть Северского Донца - населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закитное, чтобы стягивать ресурсы, разворачивать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение", — отметили военные.

Отдельно россияне стали активнее действовать в направлении Ямполя. Подавляющее большинство таких попыток сводится к неудачным переправам личного состава через реку Северский Донец на моторизованных резиновых лодках.

Российские военные пытаются высадиться на украинском берегу и закрепиться в прибрежной зоне, однако эти действия не дают результата. Так военнослужащие показали на видео, как нанесли удар по группе российских военных, которые пытались осуществить переправу через Северский Донец.

Также противник осуществляет попытки размещения артиллерийских средств и обустройства пунктов для операторов беспилотников вблизи северо-восточной окраины Дроновки, а также в районе Серебрянского лесничества.

