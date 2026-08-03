У Києві продовжуються мітинги на підтримку Михайла Федорова

Учасники мітингу проти відставки Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 3 серпня, у Києві та інших містах знов відбулися мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ця акція, що відбувається одночасно у багатьох містах країни, триває вже 19-й день поспіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Протести 3 серпня

У Києві, як і в багатьох інших містах, 19-й день поспіль триває акція протесту.

Учасники вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони та провести реформи в оборонній сфері.

Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE

Одна з учасниць мітингу в коментарі журналістці Анастасії Жиденко порівняла кадрові рішення влади із сюжетом із книги "Аліса в Дивокраї".

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Учасниця мітингу проти відставки Федорова у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Це, на мою думку, те, що зараз робить президент. Він просто робить якісь дуже дивні ротації. Мені б дуже хотілося, щоб Федорова повернули на посаду міністра оборони. І також дуже важливо, щоб міністром ветеранів був ветеран", — зазначила вона.

Люди протестують проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

За словами інших протестувальників, кількість людей на мітингах змінюється кожен день, але протестний настрій не слабшає.

Учасники мітингу в підтримку Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Тим більше, що одну з ключових умов мітингувальників — відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ — влада виконала.

Кияни тримають плакати проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Мирні зібрання отримали неофіційну назву "картонкові протести" через велику кількість саморобних плакатів з картону, із якими стоять учасники.

Люди щодня збирються на акцію в підтримку Федорова. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE раніше, Михайло Федоров зробив заяву про причини свого звільнення. Він вважає, що його несподівана відставка може бути пов'язана не з офіційними поясненнями, а з реформами у сфері оборонних закупівель, які він намагався запровадити.

Також ми повідомляли, що акції на підтримку Михайла Федорова у різних містах України тривають уже три тижні. До них долучаються як звичайні громадяни, так громадські діячі, військові, ветерани та волонтери.