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Головна Новини дня 19-й день поспіль: в Україні продовжуються мітинги на підтримку Федорова

19-й день поспіль: в Україні продовжуються мітинги на підтримку Федорова

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 21:47
У Києві продовжуються мітинги на підтримку Михайла Федорова
Учасники мітингу проти відставки Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 3 серпня, у Києві та інших містах знов відбулися мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ця акція, що відбувається одночасно у багатьох містах країни, триває вже 19-й день поспіль. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Протести 3 серпня

У Києві, як і в багатьох інших містах, 19-й день поспіль триває акція протесту.

Учасники вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони та провести реформи в оборонній сфері.

19-й день поспіль: в Україні продовжуються мітинги на підтримку Федорова - фото 1
Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE

Одна з учасниць мітингу в коментарі журналістці Анастасії Жиденко порівняла кадрові рішення влади із сюжетом із книги "Аліса в Дивокраї".

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Учасниця мітингу проти відставки Федорова у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Це, на мою думку, те, що зараз робить президент. Він просто робить якісь дуже дивні ротації. Мені б дуже хотілося, щоб Федорова повернули на посаду міністра оборони. І також дуже важливо, щоб міністром ветеранів був ветеран", — зазначила вона.

19-й день поспіль: в Україні продовжуються мітинги на підтримку Федорова - фото 3
Люди протестують проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

За словами інших протестувальників, кількість людей на мітингах змінюється кожен день, але протестний настрій не слабшає.

19-й день поспіль: в Україні продовжуються мітинги на підтримку Федорова - фото 4
Учасники мітингу в підтримку Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

 Тим більше, що одну з ключових умов мітингувальників — відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ — влада виконала.

19-й день поспіль: в Україні продовжуються мітинги на підтримку Федорова - фото 5
Кияни тримають плакати проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Мирні зібрання отримали неофіційну назву "картонкові протести" через велику кількість саморобних плакатів з картону, із якими стоять учасники.

19-й день поспіль: в Україні продовжуються мітинги на підтримку Федорова - фото 6
Люди щодня збирються на акцію в підтримку Федорова. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE раніше, Михайло Федоров зробив заяву про причини свого звільнення. Він вважає, що його несподівана відставка може бути пов'язана не з офіційними поясненнями, а з реформами у сфері оборонних закупівель, які він намагався запровадити.

Також ми повідомляли, що акції на підтримку Михайла Федорова у різних містах України тривають уже три тижні. До них долучаються як звичайні громадяни, так громадські діячі, військові, ветерани та волонтери. 

Михайло Федоров мітинг протести
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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