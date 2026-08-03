В Киеве продолжаются митинги в поддержку Михаила Федорова

19-й день подряд: в Украине продолжаются митинги в поддержку Федорова
В понедельник, 3 августа, в Киеве и других городах вновь прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Эта акция, проходящая одновременно во многих городах страны, продолжается уже 19-й день подряд.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Протесты 3 августа
В Киеве, как и во многих других городах, 19-й день подряд продолжается акция протеста.
Участники требуют вернуть Федорова на пост министра обороны и провести реформы в оборонной сфере.
Одна из участниц митинга в комментарии журналистке Анастасии Жиденко сравнила кадровые решения властей с сюжетом из книги «Алиса в Стране чудес».
"Это, на мой взгляд, то, что сейчас делает президент. Он просто проводит какие-то очень странные ротации. Мне бы очень хотелось, чтобы Федорова вернули на пост министра обороны. И также очень важно, чтобы министром по делам ветеранов был ветеран", — отметила она.
По словам других протестующих, количество людей на митингах меняется каждый день, но протестный настрой не ослабевает.
Тем более что одно из ключевых требований митингующих — отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ — власть выполнила.
Мирные собрания получили неофициальное название «картонные протесты» из-за большого количества самодельных плакатов из картона, с которыми стоят участники.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров сделал заявление о причинах своего увольнения. Он считает, что его неожиданная отставка может быть связана не с официальными объяснениями, а с реформами в сфере оборонных закупок, которые он пытался провести.
Также мы сообщали, что акции в поддержку Михаила Федорова в разных городах Украины продолжаются уже три недели. К ним присоединяются как обычные граждане, так и общественные деятели, военные, ветераны и волонтеры.