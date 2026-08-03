В Киеве продолжаются митинги в поддержку Михаила Федорова

Участники митинга против отставки Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 3 августа, в Киеве и других городах вновь прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Эта акция, проходящая одновременно во многих городах страны, продолжается уже 19-й день подряд.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Протесты 3 августа

В Киеве, как и во многих других городах, 19-й день подряд продолжается акция протеста.

Участники требуют вернуть Федорова на пост министра обороны и провести реформы в оборонной сфере.

Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE

Одна из участниц митинга в комментарии журналистке Анастасии Жиденко сравнила кадровые решения властей с сюжетом из книги «Алиса в Стране чудес».

Читайте также:

Участница митинга против отставки Федорова во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Это, на мой взгляд, то, что сейчас делает президент. Он просто проводит какие-то очень странные ротации. Мне бы очень хотелось, чтобы Федорова вернули на пост министра обороны. И также очень важно, чтобы министром по делам ветеранов был ветеран", — отметила она.

Люди протестуют против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

По словам других протестующих, количество людей на митингах меняется каждый день, но протестный настрой не ослабевает.

Участники митинга в поддержку Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Тем более что одно из ключевых требований митингующих — отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ — власть выполнила.

Киевляне держат плакаты против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Мирные собрания получили неофициальное название «картонные протесты» из-за большого количества самодельных плакатов из картона, с которыми стоят участники.

Люди ежедневно собираются на акцию в поддержку Федорова. Фото: Новини.LIVE

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров сделал заявление о причинах своего увольнения. Он считает, что его неожиданная отставка может быть связана не с официальными объяснениями, а с реформами в сфере оборонных закупок, которые он пытался провести.

Также мы сообщали, что акции в поддержку Михаила Федорова в разных городах Украины продолжаются уже три недели. К ним присоединяются как обычные граждане, так и общественные деятели, военные, ветераны и волонтеры.