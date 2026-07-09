100 тисяч євро за документ: в Україні викрили схему з радницею ТПП

Працівники СБУ. Фото: Прокуратура України

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Правоохоронці викрили схему вимагання 100 тисяч євро за видачу висновку Торгово-промислової палати України для оборонного підприємства. За даними слідства, до оборудки можуть бути причетні радниця ТПП та її син.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Правоохоронці задокументували передачу 100 тисяч євро

За матеріалами слідства, оборонне підприємство виконувало державний контракт із виробництва та постачання безпілотних систем. Після масштабної пожежі на складах частина продукції була знищена, через що підприємство звернулося до ТПП України для отримання висновку про істотну зміну обставин.

Такий документ мав допомогти врегулювати подальше виконання контракту та уникнути можливих штрафних санкцій.

Як стверджують правоохоронці, радниця ТПП України з правових питань вимагала від представника підприємства 100 тисяч євро за підготовку та видачу необхідного висновку. До схеми вона нібито залучила свого сина як посередника.

За версією слідства, у разі відмови підприємству погрожували можливими проблемами з документами та подальшими перевірками.

Правоохоронці задокументували передачу коштів двома частинами — по 50 тисяч євро кожна. Після отримання другого траншу 7 липня радницю ТПП України та її сина затримали.

Знайдені кошти. Фото: Прокуратура України

Їм повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Для радниці ТПП визначили альтернативу у вигляді застави 10 млн грн, для її сина — 5 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших причетних осіб.

В ОГП нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Новини.LIVE інформували, що Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через можливе прийняття посадовцями несправного програмного забезпечення "еАкциз", яке розробили та передали підрядні компанії. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Новини.LIVE писали, що пресслужба Офісу генерального прокурора заявила, що трьом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному збуті озброєння та вибухових речовин. Правоохоронці затримали їх у Харківській області під час чергової оборудки.