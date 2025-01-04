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Зворушлива історія військової з "Азову", яка пройшла полон РФ

4 січня 2025 06:45
Галина Остаповець - Журналіст
Військова з Азову розповіла про полон та закінчення війни у 2025 — новини
Катерина Колеснікова та Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Катерина Колеснікова 19-річною мобілізувалася до нинішньої бригади "Азов" ще на початку війни — у 2014 році. З того часу дівчина побачила та пройшла багато чого. Зокрема, перебувала в оточеному російськими військами Маріуполі, далі на заблокованій "Азовсталі", а опісля разом з усією бригадою 17 травня 2022 року вийшла у доброчесний полон. На обмін потрапила рівно через рік — 6 травня 2023 року.

Новини.LIVE вона розповіла свою історію у війську.

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Мобілізувалася в "Азов" у 2014 році

Катерина починає свою розповідь із того, що бригада НГУ "Азов" для неї сім’я, і там завжди було так. Мовляв, там із підтримкою одне одного зазвичай все легко. 

"Там все можна пережити, з усім можна справитися, навіть з будь-якою втратою – побратими і посестри постійно поряд. Поки мене не було, мої друзі з "Азову" підтримували мою маму. Я у сім’ї, і для мене це все більш-менш легко переноситься. Дуже вдячна командуванню, що мене обміняли через рік полону, а не через два-три роки", — каже вона. 

І відразу ж додає, що новим військовополоненим з "Азову", яких набрали у лісах поблизу Кремінної чи Серебрянському лісництві, значно важче, ніж було раніше. Особливо контрактникам. Росіяни сприймають їх як таких, що вони усвідомлено пішли саме в "Азов", а не будь-куди інде. 

"У полоні дуже важко. Ти там тупо гниєш, з дня у день. Це не так, як їхнім у нас сидіти. Тут у них перини, 3-разове харчування, вони одягнуті. А наші хлопці у Донецькому СІЗО сиділи в одній футболці при 20-градусному морозі без опалення. А спати лягали валетом, щоб один одному ноги ховати під футболку", — розповідає дівчина. 

Военная Азову
Катерина Колеснікова. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Запитую у неї, як їй особисто дався полон і як реабілітовувалась після нього:

"Тільки ось зараз ми з чоловіком розуміємо, що більш-менш реабілітуємось, вже немає особливих тригерів. Але понад рік тому ми повернулися у стрій — у вересні 2023 року. І з того часу вже адаптувались у новому підрозділі. Загалом жінкам на початку повномасштабки в ЗСУ було важкувато. Таке враження, що не було причини, з якої ми маємо там перебувати. У нас так і запитували: "Тобі в житті замало чоловічої уваги?" Але вже зараз все навпаки, і звісно, що надихаються, що я в "Азові" ще з 2014 року. Зараз все набагато крутіше, ми розрослися до бригади "Азов" і я дуже радію з цього приводу". 

Закінчення війни у 2025-му і мобілізація

Попри заяви і новини, що війна РФ проти України може закінчитися у 2025 році, Катерина у це не вірить. 

"Не вірю, що наступного року війна закінчиться. Це хіба що ми віддамо усі свої території? Я не бачу в цьому сенсу. Мої друзі загинули, їх майже усіх немає, вони залишилися там, у Маріуполі. І я не хочу просто так віддавати це місто тим виродкам", — каже вона.  

А ще Катерина порадила українським чоловікам не ховатися за спинами тих, хто наразі вже перебуває в Силах оборони: 

"Ми ж не безсмертні. Ми теж помираємо. Я теж боюсь за себе, боюсь за свого чоловіка, за своїх друзів з Азову. І поки ви будете ховатися за нами, нас ставатиме все менше і менше, і в результаті ми просто закінчимося"

Нагадаємо, військовослужбовці та бійці ППО 3-ї ОШБр збирають кошти на позашляховик. Мета збору — 500 000 грн. Підтримати наших героїв можна тут. 

Окрім того, бригада "Азов" пропонує низку вакансій, зокрема запрошує на роботу водіїв, які мають категорію С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від одного року та навички у сфері ремонту транспортних засобів. Зарплата становить від 25 до 125 тисяч гривень.

Маріуполь військові полк "Азов" війна Росія військова частина

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