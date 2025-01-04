Военная из Азова рассказала о плене и окончании войны в 2025 году — новости

Екатерина Колесникова и Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Екатерина Колесникова 19-летней мобилизовалась в нынешнюю бригаду "Азов", еще в начале войны – в 2014 году. С этого времени девушка увидела и прошла многое. В частности, находилась в окруженном российскими войсками Мариуполе, дальше на заблокированной "Азовстали", а затем вместе со всей бригадой 17 мая 2022 года вышла в добродетельный плен. На обмен попала ровно через год – 6 мая 2023 года.

Новини.LIVE она рассказала свою историю в ВСУ.

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Мобилизировалась в "Азове" в 2014 году

Екатерина начинает свой рассказ с того, что бригада НГУ "Азов" является для нее семьей, и там всегда было так. Мол, с поддержкой друг друга обычно все легко.

"Там все можно пережить, со всем можно справиться, даже с любой потерей – побратимы и посестры постоянно рядом. Пока меня не было, мои друзья из "Азова" поддерживали мою маму. Я в семье, и для меня это все боль-менее легко переносится. Очень благодарна командованию, что меня обменяли через год плена, а не через 2-3 года", — говорит она.

И сразу же добавляет, что новым военнопленным из Азова, набранным в лесах вблизи Кременной или Серебрянском лесничестве, значительно труднее, чем было раньше. Особенно контрактникам. Россияне воспринимают их как таковых, которые осознанно пошли именно в "Азов", а не в другую бригаду.

"В плену очень тяжело. Ты там тупо гниешь, изо дня в день. Это не так, как ихним у нас сидеть. Здесь у них перины, 3-разовое питание, они одеты. А наши ребята в Донецком СИЗО сидели в одной футболке при 20-градусном морозе без отопления. А спать ложились вальтом, чтобы друг другу ноги прятать под футболку", — рассказывает девушка.

Екатерина Колесникова. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Спрашиваю ее, как ей лично дался плен и как реабилитировалась после него:

"Только вот сейчас мы с мужем понимаем, что более или менее реабилитируемся, уже нет особых триггеров. Но больше года назад мы вернулись в строй – в сентябре 23 года. И с того времени уже адаптировались в новом подразделении. А вначале полномасштабки в ВСУ было тяжеловато. Такое впечатление, что не было причины, по которой мы должны там находиться. спрашивали: "Тебе в жизни мало мужского внимания?" Но уже сейчас все наоборот и, конечно, вдохновляются, что я в "Азове" еще с 2014 года. Сейчас все на много круче, мы разрослись в бригаду "Азов" и я очень радуюсь по этому поводу".

Окончание войны в 2025 и мобилизация

Несмотря на заявления и новости, что война РФ против Украины может закончиться в 2025 году, Екатерина в это не верит.

"Не верю, что в следующем году война закончится. Это разве что мы отдадим все свои территории? Я не вижу в этом смысла. Мои друзья погибли, их почти всех нет, они остались там в Мариуполе. И я не хочу просто так отдавать этот город тем уродам", — говорит она.

А еще Екатерина посоветовала украинским мужчинам не прятаться за спинами тех, кто уже находится в Силах Обороны:

"Мы же не бессмертны. Мы тоже умираем. Я тоже боюсь за себя, боюсь за своего мужа, за своих друзей из Азова. И пока вы будете прятаться за нами – нас будет становиться все меньше и меньше, и в результате мы просто закончимся".

Напомним, военнослужащие и бойцы ПВО 3-й ОШБр собирают средства на внедорожник. Цель сбора – 500 000 грн. Поддержать наших героев можно здесь.

Кроме того, бригада "Азов" предлагает ряд вакансий, в частности, приглашает на работу водителей, имеющих категорию С и СЭ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств. Зарплата составляет от 25 до 125 тысяч гривен.