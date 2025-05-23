Обмін полоненими 23 травня - боєць зізнався, чого він хоче після повернення

Звільнені з полону військові. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. До рідної землі повернулися українські військовослужбовці, які перебували в російському полоні.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

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Перші кадри зустрічі — емоційні та щирі: бійці не стримували сліз, обіймали рідних і ділилися першими враженнями.

"Хочеться поїсти і з сімʼєю побути", — зізнався один із бійців.

За його словами, протягом усього часу в полоні вони були повністю ізольовані: не мали змоги ні отримати, ні надіслати листа, не знали нічого про долю своїх близьких.

Військовослужбовець зазначив, що підтримувала лише віра в повернення та надія на краще.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, відбувся перший масштабний етап обміну полоненими між Україною та Росією за схемою "тисяча на тисячу", в межах якого обидві сторони повернуть по тисячі своїх військовополонених.

Процес обміну триває — наступні етапи заплановані на найближчі дві доби. Сьогодні до України повернулися 390 захисників, які перебували в російському полоні.