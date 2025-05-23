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Освобожденный из плена признался, чего он хочет после возвращения

23 мая 2025 22:03
Анастасия Писаненко - редактор
Обмен пленными 23 мая - боец признался, чего он хочет после возвращения
Освобожденные из плена военные. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 23 мая, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. На родную землю вернулись украинские военнослужащие, которые находились в российском плену.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Первые кадры встречи — эмоциональные и искренние: бойцы не сдерживали слез, обнимали родных и делились первыми впечатлениями.

"Хочется поесть и с семьей побыть", — признался один из бойцов.

По его словам, в течение всего времени в плену они были полностью изолированы: не имели возможности ни получить, ни отправить письмо, не знали ничего о судьбе своих близких.

Военнослужащий отметил, что поддерживала только вера в возвращение и надежда на лучшее.

Напомним, сегодня, 23 мая, состоялся первый масштабный этап обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "тысяча на тысячу", в рамках которого обе стороны вернут по тысяче своих военнопленных.

Процесс обмена продолжается — следующие этапы запланированы на ближайшие двое суток. Сегодня в Украину вернулись 390 защитников, которые находились в российском плену.

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