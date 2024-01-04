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Звільненій з полону медикині Федишин військовий зробив пропозицію

4 січня 2024 14:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Звільненій з полону медикині Федишин військовий зробив пропозицію
Морська піхотинка Галина Федишин та військовий Микола Гриценяк. Фото: Сергій Волинській
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бойовій медикині та морпіху Галині Федишин, яка напередодні повернулася з полону, зробили пропозицію сьогодні, 4 січня. Її коханий це військовий Микола Гриценяк, який був визволений з рук окупантів раніше. 

Про це повідомив командир 36-ї ОБМП Сергій Волинський.

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Як зазначив Волинський, пара разом пройшла бої за Маріуполь, а згодом опинилися в полоні. Разом вони здолали усі випробування та зберегли своє кохання. Командир привітав військових та вказав, що "їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії".

"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це — пекло на землі", — написав Волинський.

Волинський обіймає Федишин
Волинський обіймає Федишин. Фото: Сергій Волинський 
Пара військових з командиром
Пара військових з командиром. Фото: Сергій Волинський

Нагадаємо, 3 січня до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні. Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Загалом вдалося звільнити 230 людей.

Додамо, в Службі безпеки України показали перші хвилини після повернення полонених додому. Напередодні відбувся перший в новому, 2024 році обмін між Україною та Росією.

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