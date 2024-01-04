Звільненій з полону медикині Федишин військовий зробив пропозицію

Морська піхотинка Галина Федишин та військовий Микола Гриценяк. Фото: Сергій Волинській

Бойовій медикині та морпіху Галині Федишин, яка напередодні повернулася з полону, зробили пропозицію сьогодні, 4 січня. Її коханий це військовий Микола Гриценяк, який був визволений з рук окупантів раніше.

Про це повідомив командир 36-ї ОБМП Сергій Волинський.

Читайте також:

Пропозиція для бойової медикині Федишин

Як зазначив Волинський, пара разом пройшла бої за Маріуполь, а згодом опинилися в полоні. Разом вони здолали усі випробування та зберегли своє кохання. Командир привітав військових та вказав, що "їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії".

"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це — пекло на землі", — написав Волинський.

Волинський обіймає Федишин. Фото: Сергій Волинський

Пара військових з командиром. Фото: Сергій Волинський

Нагадаємо, 3 січня до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні. Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Загалом вдалося звільнити 230 людей.

Додамо, в Службі безпеки України показали перші хвилини після повернення полонених додому. Напередодні відбувся перший в новому, 2024 році обмін між Україною та Росією.