Освобожденной из плена медику Федишин военный сделал предложение

Морская пехота Галина Федишин и военный Николай Гриценяк. Фото: Сергей Волынский

Боевому медику и морпеху Галине Федишин, накануне вернувшейся из плена, сделали предложение сегодня, 4 января. Ее возлюбленный это военный Николай Гриценяк, освобожденный из рук оккупантов ранее.

Об этом сообщил командир 36-й ОБМП Сергей Волынский.

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Как отметил Волынский, пара вместе прошла бои за Мариуполь, а затем оказались в плену. Вместе они одолели все испытания и сохранили свою любовь. Командир поздравил военных и указал, что "их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды".

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломить сильнейших, но не позволила сломить Вас. Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают помех, даже когда это ад на земле", — написал Волынский.

Волынский обнимает Федишин. Фото: Сергей Волынский

Пара военных с командиром. Фото: Сергей Волынский

Напомним, 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену. Родные и близкие украинских военнопленных рассказали, кто сегодня вернулся из российского плена. Всего удалось освободить 230 человек.

Добавим, в Службе безопасности Украины показали первые минуты возвращения пленных домой. Накануне состоялся первый в новом, 2024 году обмен между Украиной и Россией.