Яка відпустка надається військовим після полону

Звільнені з полону мають право на відпустку — скільки місяців
Всі військовослужбовці після звільнення з полону матимуть право на 90-денну відпустку. Відповідний закон, який парламент ухвалив 18 грудня, набрав чинності у вівторок, 3 лютого.
Про це свідчать прикінцеві положення тексту закону.
У яких випадках військовий після полону може повернутись на службу
"Військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини", — йдеться в документі.
Відкликання колишнього полоненого з такої додаткової відпустки можливе лише за його згодою.
