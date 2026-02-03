Відео
Головна Новини дня Звільнені з полону мають право на відпустку — скільки місяців

Звільнені з полону мають право на відпустку — скільки місяців

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 08:15
Яка відпустка надається військовим після полону
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Всі військовослужбовці після звільнення з полону матимуть право на 90-денну відпустку. Відповідний закон, який парламент ухвалив 18 грудня, набрав чинності у вівторок, 3 лютого.

Про це свідчать прикінцеві положення тексту закону.

Читайте також:
закон
Закон на сайті ВР. Фото: скриншот

У яких випадках військовий після полону може повернутись на службу

"Військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини", — йдеться в документі.

Відкликання колишнього полоненого з такої додаткової відпустки можливе лише за його згодою.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки українців перебувають у полоні у РФ.

Також колишні українські військовополонені, які двічі пережили російський полон, розповіли, як все було.

Верховна Рада закон відпустка військові полонені війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
