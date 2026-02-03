Яка відпустка надається військовим після полону

Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Всі військовослужбовці після звільнення з полону матимуть право на 90-денну відпустку. Відповідний закон, який парламент ухвалив 18 грудня, набрав чинності у вівторок, 3 лютого.

Про це свідчать прикінцеві положення тексту закону.

У яких випадках військовий після полону може повернутись на службу

"Військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини", — йдеться в документі.

Відкликання колишнього полоненого з такої додаткової відпустки можливе лише за його згодою.

