Какой отпуск предоставляется военным после плена

Все военнослужащие после освобождения из плена будут иметь право на 90-дневный отпуск. Соответствующий закон, который парламент принял 18 декабря, вступил в силу во вторник, 3 февраля.

Об этом свидетельствуют заключительные положения текста закона.

В каких случаях военный после плена может вернуться на службу

"Военнослужащим после их освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", — говорится в документе.

Отзыв бывшего пленного из такого дополнительного отпуска возможен только с его согласия.

