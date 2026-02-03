Видео
Главная Новости дня Освобожденные из плена имеют право на отпуск — сколько месяцев

Дата публикации 3 февраля 2026 08:15
Какой отпуск предоставляется военным после плена
Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Все военнослужащие после освобождения из плена будут иметь право на 90-дневный отпуск. Соответствующий закон, который парламент принял 18 декабря, вступил в силу во вторник, 3 февраля.

Об этом свидетельствуют заключительные положения текста закона.

Читайте также:
закон
Закон на сайте ВР. Фото: скриншот

В каких случаях военный после плена может вернуться на службу

"Военнослужащим после их освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", — говорится в документе.

Отзыв бывшего пленного из такого дополнительного отпуска возможен только с его согласия.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько украинцев находятся в плену в РФ.

Также бывшие украинские военнопленные, которые дважды пережили российский плен, рассказали, как все было.

Верховная Рада закон отпуск военные пленные война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
