Какой отпуск предоставляется военным после плена

Освобожденные из плена имеют право на отпуск — сколько месяцев
Все военнослужащие после освобождения из плена будут иметь право на 90-дневный отпуск. Соответствующий закон, который парламент принял 18 декабря, вступил в силу во вторник, 3 февраля.
Об этом свидетельствуют заключительные положения текста закона.
В каких случаях военный после плена может вернуться на службу
"Военнослужащим после их освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", — говорится в документе.
Отзыв бывшего пленного из такого дополнительного отпуска возможен только с его согласия.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько украинцев находятся в плену в РФ.
Также бывшие украинские военнопленные, которые дважды пережили российский плен, рассказали, как все было.
