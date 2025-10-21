Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Звання Героя України для Фаріон — яке рішення Ради

Звання Героя України для Фаріон — яке рішення Ради

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:48
Оновлено: 12:52
Рада провалила голосування за присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України
Ірина Фаріон. Фото з соцмереж Фаріон

Верховній Раді не вистачило голосів для присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон. "За" проголосували лише 199 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Фаріон
Голосування за надання звання Героя України Ірині Фаріон. Фото: кадр із відео

Хто був ініціатором

З пропозицією надати звання Героя України Фаріон посмертно звернулася група депутатів.

За попередню підтримку рішення проголосували лише 199 народних обранців, а за направлення депутатського запиту до президента Володимира Зеленського — 189.

Зокрема, від "Слуги народу" 118 нардепів проголосували "за", від "Європейської солідарності" — 20, від "Батьківщини" — 14, "Платформа за життя та мир" — 1, від "Голосу" — 9, "Відновлення України" — 1, "За майбутнє" — 7.

Нагадаємо, нещодавно підозрюваному у вбивстві Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили арешт.

Донька Фаріон розповіла, чому стріляли у її матір.

Верховна Рада Герой України народні депутати Ірина Фаріон мовознавці
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації