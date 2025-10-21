Рада провалила голосування за присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України

Звання Героя України для Фаріон — яке рішення Ради
Верховній Раді не вистачило голосів для присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон. "За" проголосували лише 199 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня.
Хто був ініціатором
З пропозицією надати звання Героя України Фаріон посмертно звернулася група депутатів.
За попередню підтримку рішення проголосували лише 199 народних обранців, а за направлення депутатського запиту до президента Володимира Зеленського — 189.
Зокрема, від "Слуги народу" 118 нардепів проголосували "за", від "Європейської солідарності" — 20, від "Батьківщини" — 14, "Платформа за життя та мир" — 1, від "Голосу" — 9, "Відновлення України" — 1, "За майбутнє" — 7.
Нагадаємо, нещодавно підозрюваному у вбивстві Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили арешт.
Донька Фаріон розповіла, чому стріляли у її матір.
