Рада провалила голосование за присвоение Ирине Фарион звания Героя Украины

Верховной Раде не хватило голосов для присвоения звания Героя Украины Ирине Фарион. "За" проголосовали лишь 199 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 21 октября.

Кто был инициатором

С предложением присвоить звание Героя Украины Фарион посмертно обратилась группа депутатов.

За предварительную поддержку решения проголосовали лишь 199 народных избранников, а за направление депутатского запроса к президенту Владимиру Зеленскому — 189.

В частности, от "Слуги народа" 118 нардепов проголосовали "за", от "Европейской солидарности" — 20, от "Батькивщины" — 14, "Платформа за жизнь и мир" — 1, от "Голоса" — 9, "Восстановление Украины" — 1, "За будущее" — 7.

Напомним, недавно подозреваемому в убийстве Фарион Вячеславу Зинченко продлили арест.

Дочь Фарион рассказала, почему стреляли в ее мать.