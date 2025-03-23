Звільнено населений пункт Надія на Луганщині

Звільнення населеного пункту на Луганщині. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр/Telegram

Українські військові звільнили населений пункт Надія в Луганській області. Відтак ЗСУ відновили контроль над цим селом.

Про це повідомили у пресслужбі Третьої ОШБр у Telegram в неділю, 23 березня.

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"Офіційно! Населений пункт Надія на Луганщині — звільнено!", — повідомили у 3-й ОШБр. А також опублікували відео, у якому показано перші кадри з 30-годинної операції.

Зазначається, що силами бригади, передусім першого штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Загальний обсяг звільнених від російських окупантів територій — три квадратних кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії РФ", — сказав командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Скриншот повідомлення 3-ї ОШБр/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно військові Третьої штурмової бригади провели зачистку російських загарбників на Харківщині.

Крім того, раніше українські розвідники показали, як знищили російські "Град" і "Стрєлу" на Запорізькому напрямку.