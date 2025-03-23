Освобожден населенный пункт Надия на Луганщине

Освобождение населенного пункта на Луганщине. Фото: скриншот из видео 3-й ОШБр/Telegram

Украинские военные освободили населенный пункт Надия в Луганской области. Таким образом ВСУ восстановили контроль над этим селом.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьей ОШБр в Telegram в воскресенье, 23 марта.

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"Официально! Населенный пункт Надия на Луганщине — освобожден!", — сообщили в 3-й ОШБр. А также опубликовали видео, в котором показаны первые кадры из 30-часовой операции.

Отмечается, что силами бригады, прежде всего первого штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия. Общий объем освобожденных от российских оккупантов территорий — три квадратных километра.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ", — сказал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.

Скриншот сообщения 3-й ОШБр/Facebook

Напомним, что недавно военные Третьей штурмовой бригады провели зачистку российских захватчиков на Харьковщине.

Кроме того, ранее украинские разведчики показали, как уничтожили российские "Град" и "Стрелу" на Запорожском направлении.