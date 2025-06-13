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ЗСУ зупинили просування РФ на Сумщині, — Грабський

13 червня 2025 02:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Просування РФ в Сумській області зупинено, заявив Грабський
Військові ЗС РФ. Фото: Укрінформ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Просування армії РФ в Сумській області наразі зупинено. Наступ ворога на місто Суми в цьому році неможливий.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 12 червня, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

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Наступ РФ в Сумській області зупинено

Експерт зазначив, що попри концентрацію сил, росіян не мають достатніх ресурсів для окупації міста Суми. Він підкреслив, що ситуація на напрямку стабілізувалася завдали героїчному опору українських сил.

"Противник серйозно загальмував на Сумському напрямку і не має можливості просуватися далі. Це є результатом виключно напружених бойових дій і енергійних дій наших військ для того, щоб зупинити противника. Це результат значної концентрації сил та засобів на цьому напрямку", — сказав Грабський.

Він поінформував, що навіть за наявності до 60 тисяч військових, угрупування РФ не зможе подолати оборону і вийти на артилерійські позиції для ударів по місту.

Грабський уточнив, що відстань від лінії фронту Сум становить 20 км. Він пояснив, артилерія РФ може на 15-17 км, однак навіть при такій відстані їй не вдасться атакувати місто, бо техніка опинившись на лінії фронту — буде під вогнем ЗСУ.

Також експерт зазначив, що ворогу для окупації тієї території, яку він захопив, знадобилося аж цілий місяць, якщо не більше.

Нагадаємо, днями заступник глави Сумської районної ради Володимир Біцак повідомив, що мешканців прифронтових населених пунктів Сумської області закликають евакуюватися. Він зазначив, що українці на цих територіях ризикують своїм життям та життям волонтерів.

Також ми писали, що на Сумщині загинув Заслужений артист Одеської опери Владислав Горай. Він виконував в регіоні волонтерську діяльність.

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