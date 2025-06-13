Продвижение РФ в Сумской области остановлено, заявил Грабский

Военные ВС РФ. Фото: Укринформ

Продвижение армии РФ в Сумской области пока остановлено. Наступление врага на город Сумы в этом году невозможно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE, 12 июня, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

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Наступление РФ в Сумской области остановлено

Эксперт отметил, что несмотря на концентрацию сил, россияне не имеют достаточных ресурсов для оккупации города Сумы. Он подчеркнул, что ситуация на направлении стабилизировалась благодаря героическому сопротивлению украинских сил.

"Противник серьезно затормозил на Сумском направлении и не имеет возможности продвигаться дальше. Это является результатом исключительно напряженных боевых действий и энергичных действий наших войск для того, чтобы остановить противника. Это результат значительной концентрации сил и средств на этом направлении", — сказал Грабский.

Он проинформировал, что даже при наличии до 60 тысяч военных, группировка РФ не сможет преодолеть оборону и выйти на артиллерийские позиции для ударов по городу.

Грабский уточнил, что расстояние от линии фронта Сум составляет 20 км. Он пояснил, артиллерия РФ может на 15-17 км, однако даже при таком расстоянии ей не удастся атаковать город, так как техника оказавшись на линии фронта - будет под огнем ВСУ.

Также эксперт отметил, что врагу для оккупации той территории, которую он захватил, понадобилось аж целый месяц, если не больше.

Напомним, на днях заместитель главы Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что жителей прифронтовых населенных пунктов Сумской области призывают эвакуироваться. Он отметил, что украинцы на этих территориях рискуют своей жизнью и жизнью волонтеров.

Также мы писали, что на Сумщине погиб Заслуженный артист Одесской оперы Владислав Горай. Он выполнял в регионе волонтерскую деятельность.