ЗСУ завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ

Вибухи в РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч проти 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських військ у тимчасово окупованому Криму та на території РФ. Серед уражених цілей — ремонтна база артилерійської бригади, місце підготовки ударних дронів і склади матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Сили оборони завдали ударів по військових об'єктах РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 серпня українські військові здійснили серію ударів у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Зокрема, у районі Нового Життя в тимчасово окупованому Криму було уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади противника. За даними Генштабу, цей об'єкт використовувався для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних ресурсів, а також ремонту артилерійського озброєння і військової техніки.

Крім того, українські військові завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області РФ.

Також під ураження потрапили склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки в окупованому Криму, склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Октябрського у Бєлгородській області РФ, а також комунікаційний вузол у районі Артемівки в Криму.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника з метою послаблення його спроможностей вести війну проти України.

Інформація про уражені цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Новини.LIVE писали, що у ніч на 3 серпня тимчасово окупований Крим опинився під атакою безпілотників. У кількох населених пунктах лунали вибухи, а в Керчі виникли пожежі, зокрема неподалік Керченського мосту. Через загрозу окупаційна влада на певний час призупиняла рух мостом.

Новини.LIVE інформували, що у російському Бєлгороді після атаки безпілотників сталася пожежа в технологічному університеті. Російські джерела стверджують, що на базі цього закладу займалися розробкою систем керування безпілотниками та підготовкою фахівців у сфері БпЛА. Офіційна влада РФ наслідки удару не коментувала.