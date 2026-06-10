ЗСУ за допомогою дронів FP-2 підірвали Чонгарський міст

Чонгарський міст. Фото: соцмережі

У результаті серії точних атак за допомогою безпілотних літальних апаратів FP-2 українські військові остаточно заблокували рух Чонгарським мостом у Херсонській області. До розгрому ключового шляху окупантів залучили бійців Центру мультидоменних операцій "Фаланга", 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2".

Таку інформацію офіційно підтвердив 1-й ОШП, передає Новини.LIVE.

Росіяни мають серйозні проблеми з логістикою до Криму через Чонгарський міст

Важливий для російської армії логістичний коридор до Криму було повністю паралізовано внаслідок проведення масштабної військової операції під назвою FrontStrike. Черговий етап ліквідації цього шляху відбувся в ніч проти 9 червня, коли українські підрозділи здійснили повторний наліт на Чонгарський міст. Руйнування інфраструктури виявилися настільки критичними, що автомобільний рух на цій ділянці перекрили на довгий строк.

У 1-му ОШП повідомили, що для атаки українські сили застосували безпілотники вітчизняного виробництва FP-2. Удар став результатом координації дій одразу кількох військових структур: фахівців із Центру мультидоменних операцій "Фаланга", військовослужбовців 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла, а також операторів 475 ОШП "CODE 9.2".

Місце розташування Чонгарського мосту на карті. Фото: скриншот

Наразі українські військові повністю контролюють пересування російських інженерних підрозділів та перебіг їхніх відновлювальних робіт на мосту.

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Водночас проросійський гауляйтер Володимир Сальдо, який очолює так звану адміністрацію Херсонщини і підпорядковується Кремлю, 10 червня підтвердив руйнування мосту.

Заява Володимира Сальдо. Фото: скриншот

Він сказав, що фахівці провели огляд пошкоджень, завданих конструкціям мосту, що з'єднує Арабатську стрілку з Генічеськом. За його твердженням, стан мосту нібито дозволяє організувати рух транспорту, а самі ремонтні роботи проводитимуться на одній смузі. Колаборант оголосив, що о 9:30 планується запустити рух по мосту в реверсному режимі.

Новини.LIVE повідомляли, що вперше про атаки по Чонгарському мосту заявили російські джерела 7 червня. Цьому передувала заява ЗСУ про встановлення повітряного контролю над частиною стратегічного маршруту "Мелітополь — Чонгар", який армія Росія активно використовує для постачання південного угруповання та Криму.

Як зазначив військовий аналітик Денис Попович в ефірі "Ми-Україна", пошкодження цієї переправи створює серйозні логістичні проблеми для окупантів. За його словами, це найкоротший шлях до окупованого півострова, і тепер загарбникам доведеться пускати транспорт в обхід через Армянськ та Чаплинку, що збільшує маршрут щонайменше на 50–100 кілометрів, призводячи до перевитрат часу й пального.