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Главная Новости дня ВСУ с помощью дронов FP-2 взорвали Чонгарский мост

ВСУ с помощью дронов FP-2 взорвали Чонгарский мост

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 14:37
ВСУ с помощью дронов FP-2 взорвали Чонгарский мост
Чонгарский мост. Фото: социальные сети

В результате серии точных ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов FP-2 украинские военные окончательно перекрыли движение по Чонгарскому мосту в Херсонской области. К разгрому ключевого пути оккупантов привлекли бойцов Центра мультидоменных операций «Фаланга», 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка «CODE 9.2».

Такую информацию официально подтвердил 1-й ОШП, передает Новини.LIVE.

У россиян серьезные проблемы с логистикой в Крым через Чонгарский мост

Важный для российской армии логистический коридор в Крым был полностью парализован в результате проведения масштабной военной операции под названием FrontStrike. Очередной этап ликвидации этого пути состоялся в ночь на 9 июня, когда украинские подразделения совершили повторный налет на Чонгарский мост. Разрушения инфраструктуры оказались настолько серьезными, что автомобильное движение на этом участке перекрыли на длительный срок.

В 1-м ОШП сообщили, что для атаки украинские силы применили беспилотники отечественного производства FP-2. Удар стал результатом координации действий сразу нескольких военных структур: специалистов из Центра мультидоменных операций «Фаланга», военнослужащих 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла, а также операторов 475 ОШП «CODE 9.2».

Де Чонгарський міст
Местоположение Чонгарского моста на карте. Фото: скриншот

В настоящее время украинские военные полностью контролируют передвижения российских инженерных подразделений и ход их восстановительных работ на мосту.

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В то же время пророссийский гауляйтер Владимир Сальдо, возглавляющий так называемую администрацию Херсонской области и подчиняющийся Кремлю, 10 июня подтвердил разрушение моста.

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Заявление Владимира Сальдо. Фото: скриншот

Он сказал, что специалисты провели осмотр повреждений, нанесенных конструкциям моста, соединяющего Арабатскую стрелку с Геническом. По его утверждению, состояние моста якобы позволяет организовать движение транспорта, а сами ремонтные работы будут проводиться на одной полосе. Коллаборационист объявил, что в 9:30 планируется запустить движение по мосту в реверсном режиме.

Новини.LIVE сообщали, что впервые об атаках на Чонгарский мост заявили российские источники 7 июня. Этому предшествовало заявление ВСУ об установлении воздушного контроля над частью стратегического маршрута «Мелитополь — Чонгар», который российская армия активно использует для снабжения южной группировки и Крыма.

Как отметил военный аналитик Денис Попович в эфире «Мы-Украина», повреждение этой переправы создает серьезные логистические проблемы для оккупантов. По его словам, это кратчайший путь к оккупированному полуострову, и теперь захватчикам придется пускать транспорт в обход через Армянск и Чаплинку, что увеличивает маршрут как минимум на 50–100 километров, приводя к перерасходу времени и топлива.

Херсонская область фронт Чонгарский мост
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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