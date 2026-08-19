ЗСУ вдарили по цеху зі збирання двигунів для ракетоносіїв "Союз" у РФ

РКЦ "Прогрес". Фото: росЗМІ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Генеральний штаб ЗСУ 19 серпня підтвердив ураження Ракетно-космічного центру "Прогрес" у Самарі Самарської області Росії. Удар по підприємству було завдано 15 серпня. За уточненими даними, уражено виробничий цех, де збирають двигуни для ракетоносіїв типу "Союз". Також зафіксовано ураження цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор — авиационный завод".

Про це інформує Генштаб, передає Новини.LIVE.

Генштаб показав наслідки удару по РКЦ "Прогрес"

Унаслідок атаки на території РКЦ "Прогрес" виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Відповідні дані вдалося підтвердити після додаткового аналізу інформації.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Ракетно-космічний центр "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Підприємство бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз", які використовуються для запуску космічних апаратів і розгортання російських супутникових систем зв’язку.

У Генштабі зазначили, що ураження об’єктів такого рівня впливає на воєнно-технологічні можливості Росії. Українські Сили оборони продовжують роботу по ключових військових і підприємствах російського військово-промислового комплексу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України уразили кілька військових цілей російських окупантів. Серед них — наземний ретранслятор та підрозділи безпілотних систем противника.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 12 серпня українські сили завдали ударів по об’єктах портової інфраструктури, причалах та системах ППО в Новоросійську. Для атаки застосували ракети "Нептун", морські дрони та безпілотні системи "Паляниця".