ЗСУ вдарили по пункту ФСБ, мостах і вузлах зв’язку РФ

Удар по РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Сили оборони України вночі 4 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ. Під ураження потрапили пункт дислокації ФСБ, мости, ремонтні підрозділи та вузли зв’язку противника.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Українські військові атакували логістичні маршрути та об’єкти забезпечення окупантів

У ніч проти 4 серпня підрозділи Сил оборони України провели серію ударів по об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях та в прикордонних районах РФ.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські військові уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ Росії у Щасливцевому Херсонської області. Інформація щодо втрат противника наразі уточнюється.

Також під удар потрапили об’єкти, які російська армія використовує для військової логістики. Зокрема, було уражено автомобільний міст через річку Сейм у районі Званого Курської області РФ та залізничний міст через річку Молочна поблизу Світлодолинського у Запорізькій області.

Окрім цього, Сили оборони завдали ударів по ремонтних підрозділах російських військ у Вовчанському Запорізької області та Вільному на Донеччині.

На території тимчасово окупованого Криму українські військові уразили пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу "Герань/Гербера" в Оленівці, а також вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці.

Крім того, у Бахмуті Донецької області було уражено пункт управління російських військ та вузол зв’язку противника.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжуватимуть системні заходи для послаблення військового потенціалу Росії та припинення її збройної агресії.

Інформація про уражені об'єкти. Фото: Генштаб ЗСУ

Новини.LIVE писали, що у Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 3 серпня українські сили завдали серії ударів по об’єктах противника в межах заходів зі скорочення військово-економічного потенціалу Росії. Зокрема, у районі Нового Життя в тимчасово окупованому Криму було уражено склад матеріально-технічних ресурсів і ремонтну базу артилерійської бригади РФ.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів далекого радіуса дії по російських об’єктах, які забезпечують війну та фінансують агресію. За його словами, в ніч на 2 серпня у Саратові, що розташований понад 600 км від фронту, були уражені Саратовський нафтопереробний завод і військовий аеродром "Енгельс".