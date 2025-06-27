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ЗСУ вдарили по аеродрому РФ — є знищені та пошкоджені літаки

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 20:53
ССО та СБУ знищили літаки СУ-34 в Волгоградській області РФ - що відомо
Російські літаки Су-34. Фото: wikimedia.org
Ключові моменти Що відомо про операцію

Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій Збройних сил провела цілеспрямовану операцію на території Російської Федерації. Внаслідок цього було знищено два багатоцільові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на військовому аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два літаки отримали пошкодження.

Про це повідомляє СБУ.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Що відомо про операцію

Удар було завдано із застосуванням далекобійних безпілотних літальних апаратів. Внаслідок операції також сталася пожежа в техніко-експлуатаційній частині аеродрому — ключовому об’єкті для обслуговування, ремонту та підготовки авіаційної техніки до бойових вильотів.

Винищувачі Су-34 є однією з основних ударних платформ російських військових, що активно застосовуються для нанесення авіаційних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ).

Українські військові наголошують, що подальші операції на ворожих військових аеродромах будуть продовжені, адже об’єкти авіаційної інфраструктури, включно з літальними апаратами в глибокому тилу противника, є легітимними цілями у рамках ведення оборонної війни.

Нагадаємо, що Росія активно зводить захисні укриття для авіації на всіх аеродромах Криму. Цей крок свідчить про зростаючі побоювання Москви щодо можливих потужних ударів з боку Збройних Сил України по її військових об'єктах на півострові.

А вночі 9 червня українські Сили спеціальних операцій разом із іншими підрозділами Сил оборони провели вдалий удар по російському військовому аеродрому "Саваслейка" у Нижегородській області. За наявною інформацією, було знищено низку ключових об’єктів на цьому військовому пункті.

СБУ війна в Україні Росія аеродром
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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