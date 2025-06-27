ССО и СБУ уничтожили самолеты СУ-34 в Волгоградской области РФ - что известно

Российские самолеты Су-34. Фото: wikimedia.org

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций Вооруженных сил провела целенаправленную операцию на территории Российской Федерации. В результате были уничтожены два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 на военном аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета получили повреждения.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно об операции

Удар был нанесен с применением дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. В результате операции также произошел пожар в технико-эксплуатационной части аэродрома — ключевом объекте для обслуживания, ремонта и подготовки авиационной техники к боевым вылетам.

Истребители Су-34 являются одной из основных ударных платформ российских военных, активно применяемых для нанесения авиационных ударов, в частности с применением управляемых авиационных бомб (КАБ).

Украинские военные отмечают, что дальнейшие операции на вражеских военных аэродромах будут продолжены, ведь объекты авиационной инфраструктуры, включая летательные аппараты в глубоком тылу противника, являются легитимными целями в рамках ведения оборонительной войны.

Напомним, что Россия активно возводит защитные укрытия для авиации на всех аэродромах Крыма. Этот шаг свидетельствует о растущих опасениях Москвы относительно возможных мощных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины по ее военным объектам на полуострове.

А ночью 9 июня украинские Силы специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны провели удачный удар по российскому военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области. По имеющейся информации, был уничтожен ряд ключевых объектов на этом военном пункте.