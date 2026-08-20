ЗСУ уразили НПЗ ТАНЕКО та нафтовий термінал РФ

Уражені об'єкти РФ. Фото: росЗМІ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч на 20 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у російському Нижньокамську та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. На обох об'єктах зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Уражено нафтопереробний завод в Татарстані

За даними Генерального штабу, 19 серпня та у ніч на 20 серпня 2026 року українські військові завдали ударів по низці важливих об’єктів російської інфраструктури.

Зокрема, у Нижньокамську Республіки Татарстан було уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО". На території зафіксували влучання, внаслідок чого виникла пожежа.

Підприємство може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Також виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторне паливо та іншу продукцію нафтопереробки.

Генштаб зазначив, що це підприємство задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

Уражено нафтовий термінал у Чорноморському регіоні

Окрім того, українські військові уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Волні Краснодарського краю. На території об’єкта також зафіксовано пожежу.

"Таманьнефтегаз" є одним із ключових нафтових терміналів Росії у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу дозволяють щороку перевалювати до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів.

Термінал використовується для перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. За даними Генштабу, об’єкт також забезпечує логістичні та паливні потреби російської армії.

Ступінь завданих об’єктам збитків наразі уточнюється. У Генеральному штабі наголосили, що робота по ключових об’єктах противника триває.

Інформація про уражені об'єкти. Фото: Генштаб ЗСУ

Новини.LIVE писали, що у Краснодарському краї під удар потрапили одразу два важливі об’єкти — морський нафтовий термінал "Таманьгазнафта" та магістральна електрична підстанція "Тамань" потужністю 500 кВ. Пошкодження енергооб’єкта призвело до перебоїв з електропостачанням на території окупованого Криму.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення стратегічної операції, спрямованої на блокування південних регіонів Росії. За його словами, Україна збільшує інтенсивність далекобійних ударів, запроваджує санкції проти російського нафтового сектору та завдає ударів по військовій логістиці РФ.