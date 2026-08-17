В Україні почали закуповувати керовані авіабомби Вирівнювач для ЗСУ

Керована авіабомба українського виробництва. Фото: кадр з відео

Начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин повідомив, що українську керовану авіабомбу "Вирівнювач" після успішного завершення випробувань офіційно включили до закупівель для армії. Паралельно українські розробники працюють приблизно над десятьма новими зразками високоточного авіаційного озброєння.

Про це Владислав Волошин повідомив "Укрінформу", передає Новини.LIVE.

Українська керована авіабомба

"Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у 2025 році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але і якісно — і навіть здобути перевагу над противником", — каже Волошин.

Він розповів, що українські модулі планування та корекції дозволяють переоснащувати звичайні авіабомби на високоточні боєприпаси. Нові технологічні рішення також дають змогу завдавати ударів по цілях ворога на оперативній глибині.

Волошин повідомив, що наразі в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. За його словами, вітчизняні розробки значно дешевші, ніж західні.

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"Вироби уже пройшли усі необхідні випробування, підтвердили свою ефективність та офіційно закуповуються для постачання Збройним Силам України", — каже Волошин.

Що відомо про "Вирівнювач"

Українську керовану авіабомбу розробила компанія DG Industry. "Вирівнювач" має бойову частину 250 кг, яка призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога. Зброя коштує майже втричі дешевше за американський аналог JDAM.

Дальність польоту української керованої авіабомби становить від 10 до 130 км.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ексміністра оборони Михайла Федорова, українські інженери за 17 місяців розробили першу керовані авіаційну бомбу.

А голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомляв, що першу українську ракету Patriot можна очікувати не раніше 2028 року. За його словами, до кінця цього року навряд вдасться розпочати серійне виробництво.