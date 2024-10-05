ЗСУ застосували проти ворога дрон-дракон біля Новоторецька

Робота дрону-дракону. Фото: скриншот з відео

Українські воїни вкотре застосували "дрон-дракон", який спалив російських окупантів та зламав плани наступу ворога. Події відбулись біля населеного пункту Новоторецьк Донецької області.

Про це повідомляє Telegram-канал DeepState.

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Що відомо

"Традиційне випалювання... "дроном-драконом" від бійців 14 БрОП "Червона калина" на південь від н.п. Новоторецьке", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, на опублікованих кадрах видно, як українські воїни застосовують дрон.

Також Telegram-канал зазначив, що російські окупанти намагались лізти піхотою, щоб прорвати позиції військ ЗСУ. Однак спроби ворога були безуспішними.

Нагадаємо, що нова українська розробка, а саме дрон-дракон, здатен нести на борту термобаричний терміт.

Також ми писали, що минулого місяця в Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрона-дракона.