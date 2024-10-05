ВСУ применили против врага дрон-дракон возле Новоторецка

Работа дрона-дракона. Фото: скриншот с видео

Украинские воины в очередной раз применили дро -дракон, который сжег российских оккупантов и сломал планы наступления врага. События произошли возле населенного пункта Новоторецк Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал DeepState.

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"Традиционный выжигание... "дроном-драконом" от бойцов 14 БрОП "Красная калина" к югу от н.п. Новоторецкое", — говорится в сообщении.

В частности, на опубликованных кадрах видно, как украинские воины применяют дрон.

Также Telegram-канал отметил, что российские оккупанты пытались лезть пехотой, чтобы прорвать позиции войск ВСУ. Однако попытки врага были безуспешными.

Напомним, что новая украинская разработка, а именно дрон-дракон, способен нести на борту термобарический термит.

Также мы писали, что в прошлом месяце в Третьей штурмовой показали кадры работы нового дрона-дракона.