ВСУ применили против врага дрон-дракон возле Новоторецка

ВСУ сожгли оккупантов "дроном-драконом" возле Новоторецка
Украинские воины в очередной раз применили дро -дракон, который сжег российских оккупантов и сломал планы наступления врага. События произошли возле населенного пункта Новоторецк Донецкой области.
Об этом сообщает Telegram-канал DeepState.
Что известно
"Традиционный выжигание... "дроном-драконом" от бойцов 14 БрОП "Красная калина" к югу от н.п. Новоторецкое", — говорится в сообщении.
В частности, на опубликованных кадрах видно, как украинские воины применяют дрон.
Также Telegram-канал отметил, что российские оккупанты пытались лезть пехотой, чтобы прорвать позиции войск ВСУ. Однако попытки врага были безуспешными.
Напомним, что новая украинская разработка, а именно дрон-дракон, способен нести на борту термобарический термит.
Также мы писали, что в прошлом месяце в Третьей штурмовой показали кадры работы нового дрона-дракона.
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