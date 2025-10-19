Відео
Головна Новини дня ЗСУ атакували важливі заводи у Росії — деталі від Генштабу

ЗСУ атакували важливі заводи у Росії — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 14:04
Оновлено: 14:04
ЗСУ атакували важливі заводи у Росії — Генштаб
Горить завод у Росії. Ілюстративне фото: РосЗМІ

У ніч проти 19 жовтня українські захисники завдали ударів по важливих заводах на території Росії. Зокрема, уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, а також Оренбурзький газопереробний завод.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Атака на НПЗ РФ
Наслідки атак ЗСУ на заводи Росії. Фото: Генштаб/Telegram

ЗСУ атакували низку заводів у Росії 19 жовтня — що відомо

Отже, за даними Генштабу ЗСУ, у ніч проти 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Також уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території  заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Зазначається, що Оренбургзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів Росії та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природного газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу.

Окрім того, уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил рф, і підриву воєнно-промислової бази рф для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію. Далі буде...", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники втретє атакували нафтовий термінал у Феодосії.

Згодом стало відомо, що після атак ЗСУ на нафтову базу у Феодосії росіяни посилили оборону своєї ключової бази у Севастополі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
