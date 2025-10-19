ВСУ атаковали важные заводы в России — Генштаб

Горит завод в России. Иллюстративное фото: РосСМИ

В ночь на 19 октября украинские защитники нанесли удары по важным заводам на территории России. В частности, поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, а также Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Последствия атак ВСУ на заводы России. Фото: Генштаб/Telegram

ВСУ атаковали ряд заводов в России 19 октября — что известно

Итак, по данным Генштаба ВСУ, в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Завод производит более 20 видов товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн. По предварительной информации поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). На территории предприятия наблюдается пожар.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

Также поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод (Оренбургская область РФ). На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Отмечается, что Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации, поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Кроме того, поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Есть информация о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил рф, и подрыва военно-промышленной базы рф для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию. Дальше будет...", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что недавно украинские защитники в третий раз атаковали нефтяной терминал в Феодосии.

Впоследствии стало известно, что после атак ВСУ на нефтяную базу в Феодосии россияне усилили оборону своей ключевой базы в Севастополе.