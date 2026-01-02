У Житомирі засудили офіцера-зрадника ЗСУ, який знімається в роспропаганді

Засуджений заочно зрадник ЗСУ. Фото: Управління СБ України в Житомирській області

Суд Житомира виніс вирок офіцеру-зраднику, який переметнувся на бік окупантів РФ. Крім того, він стріляв у свої побратимів, а також знімається в роспропаганді.

Про це повідомило управління СБУ Житомирщини.

Від офіцера до зрадника

Слідчі відновили хронологію подій. Усе сталося під час запеклих боїв на Покровському напрямку. Офіцер одного з механізованих з’єднань здався в полон і це не було вимушеним кроком.

Опинившись на окупованій території, фігурант добровільно прийняв пропозицію росіян. Він вступив до так званого "добровольчого загону". Цей підрозділ окупанти комплектують перебіжчиками та "розчарованими українцями", використовуючи їх як гарматне м'ясо та інструмент пропаганди.

Позивний "Хантер" і робота на камеру

Восени 2024 року, після перевірки спецслужбами РФ, чоловік отримав російську форму і зброю. Він взяв позивний "Хантер". Зараз зрадник командує взводом і воює проти України.

Але Кремль використовує його не тільки в окопах. Засуджений став обличчям ворожої ІПСО. Він активно знімається в пропагандистських роликах, де "сповідується" про свій перехід. Росіяни тиражують ці відео для просування наративів про "громадянську війну" та "братні народи".

Вирок суду

Суд визнав ексвійськового винним за двома статтями: державна зрада в умовах воєнного стану та участь у незаконних збройних формуваннях. Оскільки "Хантер" переховується на боці ворога, СБУ оголосила його у розшук. Тюремний строк у 15 років ув'язнення почнуть рахувати з моменту його фактичного затримання.

