Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зрадив ЗСУ і знімався в пропаганді РФ — суд виніс заочний вирок

Зрадив ЗСУ і знімався в пропаганді РФ — суд виніс заочний вирок

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 00:33
У Житомирі засудили офіцера-зрадника ЗСУ, який знімається в роспропаганді
Засуджений заочно зрадник ЗСУ. Фото: Управління СБ України в Житомирській області

Суд Житомира виніс вирок офіцеру-зраднику, який переметнувся на бік окупантів РФ. Крім того, він стріляв у свої побратимів, а також знімається в роспропаганді.

Про це повідомило управління СБУ Житомирщини

Реклама
Читайте також:

Від офіцера до зрадника

Слідчі відновили хронологію подій. Усе сталося під час запеклих боїв на Покровському напрямку. Офіцер одного з механізованих з’єднань здався в полон і це не було вимушеним кроком.

Опинившись на окупованій території, фігурант добровільно прийняв пропозицію росіян. Він вступив до так званого "добровольчого загону". Цей підрозділ окупанти комплектують перебіжчиками та "розчарованими українцями", використовуючи їх як гарматне м'ясо та інструмент пропаганди.

Позивний "Хантер" і робота на камеру

Восени 2024 року, після перевірки спецслужбами РФ, чоловік отримав російську форму і зброю. Він взяв позивний "Хантер". Зараз зрадник командує взводом і воює проти України.

Але Кремль використовує його не тільки в окопах. Засуджений став обличчям ворожої ІПСО. Він активно знімається в пропагандистських роликах, де "сповідується" про свій перехід. Росіяни тиражують ці відео для просування наративів про "громадянську війну" та "братні народи".

Вирок суду

Суд визнав ексвійськового винним за двома статтями: державна зрада в умовах воєнного стану та участь у незаконних збройних формуваннях. Оскільки "Хантер" переховується на боці ворога, СБУ оголосила його у розшук. Тюремний строк у 15 років ув'язнення почнуть рахувати з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець двічі проникав у чужі квартири. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині засудили до випробувального терміну військовозобов'язаного, який невчасно продовжив відстрочку. Чоловік скоїв порушення, тому що думав, що довідка діє не рік, а два роки.

суд Житомир держзрада війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації