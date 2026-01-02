В Житомире осудили офицера-предателя ВСУ, который снимается в роспропаганде

Осужденный заочно предатель ВСУ. Фото: Управление СБ Украины в Житомирской области

Суд Житомира вынес приговор офицеру-предателю, который переметнулся на сторону оккупантов РФ. Кроме того, он стрелял в своих собратьев, а также снимается в роспропаганде.

Об этом сообщило управление СБУ Житомирщины.

От офицера до предателя

Следователи восстановили хронологию событий. Все произошло во время ожесточенных боев на Покровском направлении. Офицер одного из механизированных соединений сдался в плен и это не было вынужденным шагом.

Оказавшись на оккупированной территории, фигурант добровольно принял предложение россиян. Он вступил в так называемый "добровольческий отряд". Это подразделение оккупанты комплектуют перебежчиками и "разочарованными украинцами", используя их как пушечное мясо и инструмент пропаганды.

Позывной "Хантер" и работа на камеру

Осенью 2024 года, после проверки спецслужбами РФ, мужчина получил российскую форму и оружие. Он взял позывной "Хантер". Сейчас предатель командует взводом и воюет против Украины.

Но Кремль использует его не только в окопах. Осужденный стал лицом вражеской ИПСО. Он активно снимается в пропагандистских роликах, где "исповедуется" о своем переходе. Россияне тиражируют эти видео для продвижения нарративов о "гражданской войне" и "братских народах".

Приговор суда

Суд признал экс-военного виновным по двум статьям: государственная измена в условиях военного положения и участие в незаконных вооруженных формированиях. Поскольку "Хантер" скрывается на стороне врага, СБУ объявила его в розыск. Тюремный срок в 15 лет заключения начнут считать с момента его фактического задержания.

