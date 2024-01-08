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Знущалися з військовозобов'язаних — у Тернополі судитимуть працівників ТЦК

8 січня 2024 17:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Знущалися з військовозобов'язаних — у Тернополі судитимуть працівників ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: dailylviv.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Тернополі працівники ТЦК знущалися з військовозобов'язаних чоловіків. Військовим призначили нічний домашній арешт, тепер їх судитимуть.

Про це повідомляє ДБР.

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У Тернополі судитимуть працівників ТЦК

Так, увечері 6 жовтня у Тернополі солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Виявилося, що той уродженець російського Мурманська, проте є громадянином України.

Військкоми запропонували чоловіку поїхати до ТЦК, а після відмови силою заштовхали його в автомобіль, при цьому завдавши ударів.

Згодом його та ще одного мобілізованого побили вже у приміщенні військкомату коли ті лежали на ліжках у ТЦК — відповідне відео поширили в соцмережах.

У такий спосіб працівники військкомату намагалися змусити військовозобов'язаних пройти ВЛК та водночас покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю. 

Так, солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості.

А командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

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Процес розслідування у справі. Фото: ДБР

"Обом військовим суд обрав запобіжні заходи — нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад", — йдеться у повідомленні.

Наразі працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітників Тернопільського ТЦК, які знущалися з військовозобов’язаних — обвинувальний акт направлено до суду.

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Скриншот допису ДБР
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Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, що мережею поширився інцидент щодо жорстокого поводження з військовозобов'язаним працівниками ТЦК на Закарпатті. Дружина чоловіка запевняла, що військкоми насильно витягли його з машини. Проте через день після цього випадку вона опублікувала відео, в якому перепросила за свої слова перед ЗСУ та Хустським ТЦК.

Також ми писали, що народний депутат Євген Шевченко поширив фейк про те, що у Білій Церкві начебто працівники ТЦК спіймали чоловіка, після чого відвезли його до військкомату, де він помер від побоїв. Проте така інформація виявилася неправдивою. На такий інцидент відреагував і екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

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