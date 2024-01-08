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Издевались над военнообязанными — в Тернополе будут судить работников ТЦК

8 января 2024 17:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Издевались над военнообязанными — в Тернополе будут судить работников ТЦК
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: dailylviv.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Тернополе работники ТЦК издевались над военнообязанными мужчинами. Военным был назначен ночной домашний арест, теперь их будут судить.

Об этом сообщает ГБР.

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В Тернополе будут судить работников ТЦК

Вечером 6 октября в Тернополе солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов. Оказалось, что уроженец российского Мурманска, однако является гражданином Украины.

Военнослужащие предложили мужчине поехать в ТЦК, а после отказа силой затолкали его в автомобиль, при этом нанеся удары.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного избили уже в помещении военкомата, когда те лежали на кроватях в ТЦК — соответствующее видео распространили в соцсетях.

Таким образом, работники военкомата пытались заставить военнообязанных пройти ВВК и одновременно наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие.

Так, солдат-гранатометчик обвиняется в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

А командира отделения охраны — в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

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Процес розслідування у справі. Фото: ГБР

"Обеим военным суд избрал меры пресечения — ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей", — говорится в сообщении.

В настоящее время работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении издевавшихся над военнообязанными сотрудников Тернопольского ТЦК — обвинительный акт направлен в суд.

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Скриншот поста ГБР
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Скриншот поста ГБР

Напомним, что сетью распространился инцидент по поводу жестокого обращения с военнообязанным работниками ТЦК в Закарпатье. Жена мужчины уверяла, что военными насильно вытащили его из машины. Однако через день после этого случая она опубликовала видео, в котором извинилась за свои слова перед ВСУ и Хустским ТЦК.

Также мы писали, что народный депутат Евгений Шевченко распространил фейк о том, что в Белой Церкви вроде бы работники ТЦК поймали мужчину, после чего отвезли его в военкомат, где он умер от побоев. Однако такая информация оказалась ложной. На такой инцидент отреагировал и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

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