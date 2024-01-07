Знищення російського бомбардувальника в Челябінську — в РФ звинуватили підлітка

Російський бомбардувальник Су-34. Ілюстративне фото: ОАК

В Росії заарештували 16-річного підлітка з Дагестану. Його звинуватили в замаху на диверсію на об'єкті Збройних сил Російської Федерації.

Про це пише російське видання Meduza.

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У версії слідства йдеться про те, що підліток намагався підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі "Шагол".

Зазначається, що працівники ФСБ начебто затримали його 5 січня. Також у спецслужбі повідомили, що підліток також причетний до спроби вчинити диверсію нібито за завданням українських спецслужб.

Також під час того, як його затримували, у хлопця вилучили "засоби зв'язку і носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами".

Що про це відомо

В Росії у ніч проти 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Відомо, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил армії РФ. Своєю чергою в українській розвідці показали, як палає російський літак.