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Знищення російського бомбардувальника в Челябінську — в РФ звинуватили підлітка

7 січня 2024 18:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Знищення російського бомбардувальника в Челябінську — в РФ звинуватили підлітка
Російський бомбардувальник Су-34. Ілюстративне фото: ОАК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Росії заарештували 16-річного підлітка з Дагестану. Його звинуватили в замаху на диверсію на об'єкті Збройних сил Російської Федерації.

Про це пише російське видання Meduza.

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В чому звинувачують підлітка

У версії слідства йдеться про те, що підліток намагався підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі "Шагол".

Зазначається, що працівники ФСБ начебто затримали його 5 січня. Також у спецслужбі повідомили, що підліток також причетний до спроби вчинити диверсію нібито за завданням українських спецслужб. 

Також під час того, як його затримували, у хлопця вилучили "засоби зв'язку і носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами".

Що про це відомо

В Росії у ніч проти 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Відомо, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил армії РФ. Своєю чергою в українській розвідці показали, як палає російський літак.

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