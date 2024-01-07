Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Уничтожение российского бомбардировщика в Челябинске — в РФ обвинили подростка arrow

Уничтожение российского бомбардировщика в Челябинске — в РФ обвинили подростка

7 января 2024 18:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уничтожение российского бомбардировщика в Челябинске — в РФ обвинили подростка
Российский бомбардировщик Су-34. Иллюстративное фото: ОАК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России арестовали 16-летний подростка из Дагестана. Его обвинили в покушении на диверсию на объекте Вооруженных Сил Российской Федерации.

Об этом пишет российское издание Meduza.

Читайте также:

В чем обвиняют подростка

В версии следствия говорится, что подросток пытался поджечь бомбардировщик на челябинском военном аэродроме "Шагол".

Отмечается, что работники ФСБ задержали его 5 января. Также в спецслужбе сообщили, что подросток также причастен к попытке совершить диверсию якобы по заданию украинских спецслужб.

Также во время его задержания у парня изъяли "средства связи и носители информации, которые содержали его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами".

Что об этом известно

В России в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Известно, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил армии РФ. В свою очередь в украинской разведке показали, как пылает российский самолет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме