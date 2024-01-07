Уничтожение российского бомбардировщика в Челябинске — в РФ обвинили подростка
В России арестовали 16-летний подростка из Дагестана. Его обвинили в покушении на диверсию на объекте Вооруженных Сил Российской Федерации.
Об этом пишет российское издание Meduza.
В чем обвиняют подростка
В версии следствия говорится, что подросток пытался поджечь бомбардировщик на челябинском военном аэродроме "Шагол".
Отмечается, что работники ФСБ задержали его 5 января. Также в спецслужбе сообщили, что подросток также причастен к попытке совершить диверсию якобы по заданию украинских спецслужб.
Также во время его задержания у парня изъяли "средства связи и носители информации, которые содержали его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами".
Что об этом известно
В России в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Известно, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил армии РФ. В свою очередь в украинской разведке показали, как пылает российский самолет.
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