Зниклі безвісти воїни ЗСУ — історія одного з воїнів

Мати зниклого військового 95-ї бригади ЗСУ. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

У неділю, 13 квітня, у Києві відбулася акція на підтримку українських захисників, що потрапили в російський полон або зникли безвісти. Під час акції матір одного із воїнів, що зник безвісти, розповіла про нього.

Про захисника мама Олена розповіла кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Зниклий безвісти воїн 95-ї бригади Віктор — що відомо

23-річний український захисник 95-ї бригади ОДШБр Віктор зник безвісти 14 липня минулого року — наразі уся родина чекає на його повернення. Матір захисника ходить на акції у підтримку військовополонених з його фото, аби нагадати про сина.

Як розповіла мама військового Олена, син пішов на завдання на Донецькому напрямку, після чого про нього нічого невідомо. За її словами, за понад місяць, влітку 2024 року, у бригаді зникли безвісти понад 100 воїнів ЗСУ.

"14 липня пішов на завдання і безвісти зник. Прийшло сповіщення. За місяць у 95-й бригаді зникло безвісти більш ніж 100 захисників. У 95-й бригаді дуже мало обмінів. Я не знаю, де мій син. Але ми всі віримо і чекаємо", — розповідає Олена.

За її словами, Віктор служив за контрактом. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ мав демобілізуватися, однак почалася велика війна. Згодом він підписав контракт, захищав Харківську область. Вже під час війни встиг одружитися — наречена приїхала з ним із Харкова.

Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, біля залізничного вокзалу в Одесі зібралися родичі військових, які зникли на Херсонському напрямку, зокрема в районі Кринок.

Також нещодавно у Львові провели акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників.